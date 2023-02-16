ما هي أسباب زيادة مُعدلات الكثافة السكانية في دبي؟

جنة المُغتربين: لماذا ينتقل ملايين البشر إلى دبي بصورة مستمرة؟

في عام 1950 ميلاديًا كان تعداد سكان مدينة دبي 20 ألف شخص فقط، وعلى مدار السبعين عام الماضية استمر العديد من المغتربين والعمال في الانتقال إلى دبي، ليصل عدد سكان دبي إلى 3.3 مليون شخص في عام 2020، لتمثل هذه الزيادة السكانية 165 مرة عن عدد السكان في عام 1950، وفي الوقت الحالي وصل عدد السكان إلى 3.5 مليون شخص. وتُمثل هذه الكثافة السكانية المركز الثالث من إجمالي الكثافة السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحسب بعض الإحصاءات فإن عدد السكان سيصل إلى 5.8 مليون شخص في عام 2040م. بالطبع هذه الرغبة الجامحة في الانتقال إلى دبي لها أسبابها وهذا ما سنعرفه في الفقرات التالية.

الأمان

أكثر ما يميز دبي هو معدلات الجريمة القليلة جدًا هناك، حيث أنها مصنفة ضمن أكثر المدن امانًا حول العالم، وذلك لسبب واضح، وهو أن معظم سكان المدينة من الأغراب، وهذا يجعلهم دائمًا خائفون من خطر الترحيل أو الخروج من البلد في حالة عمل أي تعدي ممكن، أيضًا شركة دبي هي من الأفضل في العالم، وهذا يظهر من الإمكانيات ونقاط التفتيش المتفرقة والسيارات الرياضية السريعة جدًا التي تستخدم مع شرطة المرور، كل هذا بجانب أن دبي تعتبر من أكثر المدن في العالم استخدامًا لكاميرات المراقبة في الشوارع، وهذا يجعل هناك حالة مستمرة من الرقابة، مما يحد من أي تفكير خارج أو أي نية إجرامية من الأساس.

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فرص العمل والوظائف

على الرغم من معدل الزيادة السكانية المرتفع خصوصًا من المغتربين، إلا أن معدل البطالة في دبي 0.5% فقط، وهذا معدل قليل جدًا، والسبب الرئيسي لذلك هو توفر الكثير من فرص العمل، بسبب توافر المشاريع الاستثمارية بصورة مستمرة، مما يجعل فرص العمل متوفرة وسهلة، ولكن على الرغم من ذلك، تعتبر مدينة دبي مدينة انتقائية، ويعني ذلك أنهم يميلون إلى تعيين الكفاءات والإمكانيات الأعلى، لذلك المنافسة هناك في العمل عالية جدًا، وهذا ما يجعل كل موظف يقدم أفضل ما عنده على الإطلاق.



أيضًا بالنسبة لعمليات الاستثمار في دبي، فهم يقدمون الكثير من التسهيلات للمستثمرين، ولن تجد عندهم أي نوع من أنواع البيروقراطية وتعطيل الأعمال، بل جميع الإجراءات تأخذ وقتها بسرعة وسلاسة، وهذا الأمر جاذب جدًا للاستثمار هناك، كما أن معدل الضرائب الاستثمارية هناك قليل جدًا، مما يشجع العديد من المستثمرين في التوجه نحو دبي، حيث يقدر معدل استرجاع الأرباح دون اقتطاع من الدولة ب 100% للمستثمر.

أيضًا مدينة دبي تقدر جدًا الأشخاص الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية، وإذا كان الموظف أو المغترب يتكلم العربية والإنجليزية بطلاقة، في الغالب هو سيحصل على عمل فورًا وبسهولة في دبي، وهذا لأن معظم قاطني دبي مغتربين، وهذا يجعل اللغة الإنجليزية هي عصب التفاهم هناك بين جميع الجنسيات.

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التحضر في دبي

حسب الخطة الرئيسية لتطوير مدينة دبي الحضرية لعام 2040، فإن التركيز سيتوجه إلى تطوير خمسة مناطق حضرية جديدة، كل منطقة لها طابعها الخاص، وهذا العمل سيوفر آلاف من فرص العمل والاستثمار في دبي. اثنان من هذه المناطق الحضرية ستكونان جديدة بالكامل، وهما "Expo City Dubai – مدينة المعراض الدولية" والمدينة الأخرى هي "المركز التكنولوجي الجديد"، أما الثلاثة مناطق الأخرى فهي موجودة ويتم العمل على تطويرها حاليًا وسيتم تنشيطهم بحلول 2040 وهم "المدينة التاريخية ووسط المدينة والمدينة الترفيهية".

كل هذا يؤكد على ريادة دبي في سوق العقارات المزدهر بشكل دائم، فهناك ستجد شواطئ ومولات للتسوق وملاعب رياضية، كل هذا التطور ينعكس على مدى الراحة التي يشعر بها قاطني مدينة دبي، وإذا كنت تبحث عن عقار في دبي فيمكنك أن تتعامل مباشرة مع شركة ميترو بوليتان – Metroplitan المتخصصة في التسويق العقاري، خصوصًا أن أسعار العقارات حاليًا في دبي ليست الأغلى في الإمارات، لكنها سترتفع مع مرور الوقت لتكون الأغلى في الإمارات.

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البنية التحتية لدبي

تعتبر البنية التحتية لمدينة دبي واحدة من أقوى البنيات التحتية في العالم، فضلا عن ذلك قررت الحكومة الإماراتية حسب الخطة الحضرية لمدينة دبي لعام 2040 أن يجعلوا أكثر من 55% من إجمالي سكان دبي يسكن على مسافة قدرها 800 متر فقط من وسط المدينة، وهذا بالطبع سيسبب حِمل على البنية التحتية لهذه المنطقة، لذلك تعمل الحكومة الإماراتية على دعم وتطوير وتوسيع مدى البنية التحتية في هذه المنطقة، للتأكد من تحمل المنطقة لعدد السكان المتوقع أن يعيش في هذه المنطقة بحلول عام 2040.



أيضًا عملية توسيع مدى البنية التحتية هذا سيوفر العديد من فرص العمل للعمال المسئولين عن البناء والحفر، أيضًا سيجعل أسعار العقارات في هذه المنطقة أعلى لأنها ستكون من أعلى المناطق من حيث الكثافة السكانية، وهذا سيدعم العمل التجاري أيضًا، وستزدهر هذه المنطقة مع مرور الوقت ازدهار كبير جدًا.

الخدمات الأساسية

حسب الخطة الحضرية لمدينة دبي لعام 2040، فإن هناك توجه كبير لتحسين الخدمات الأساسية المُكملة للحياة بشكل أساسي، مثل التعليم، والخدمات الطبية وحسن الضيافة والسياحة، أيضًا تعطي دبي اهتمام كبير جدًا بالمهرجانات والاحتفالات العالمية، مثل احتفال Expo ومهرجان دبي للتسوق، وبطولة دبي المفتوحة للتنس، ومهرجان دبي السينمائي، جميع هذه المحافل يتم دعوة أهم النجوم فيها من جميع الفئات وهو ما يجعل دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية حاليًا.

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الابتكار في دبي

أثناء مهرجان أكسبو – Expo، أظهرت دبي لجميع دول العالم مدى اهتمام المدينة بعملية الابتكار والتطور المستمر، وسهولة الحركة في المدينة التي وفرت للزائرين تسهيل عملية اكتشاف، كما تم تصنيف دبي أنها من أهم المدن الذكية حول العالم، بسبب التكنلوجيا المتقدمة جدًا هناك.

حيث تعهدت دولة الإمارات أنها بحلول عام 2050 سيكون حجم انبعاث الكربون منها هو صفر، وقامت بتحويل النفايات لطاقة عن طريق بناء أكبر محطة طاقة من النفايات، بجانب معالجة مياه الصرف الصحي بأحد تكنولوجيا متقدمة مما يوفر من استهلاك الماء بشكل دائم هناك.

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مُستقبل مدينة دبي

مدينة دبي تعتبر من أكثر مدن العالم تخطيطًا من حيث ستقبلها، حيث تم وضع مبلغ 8.7 تريليون دولار كصافي استثمارات في دبي فقط على مدار العقد القادم، بجانب إنجاز أكثر من 100 مشروع قومي مستقبلي خلال العشر سنوات القادمة، حيث تخطط مدينة دبي لأن تكون في ذلك الوقت هي واحدة من أقوى ثلاث مدن اقتصاديًا حول العالم.



كما سيتم تصنيف دبي كواحد من أكثر أربع مدن صالحة للاستثمار في العالم، بسبب حجم استثمارات متوقع يصل إلى 177 مليار دولار، كما أشار الشيخ محمد بن راشد المكتوم في أحد التويتات له على تويتر.



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خاتمة

مدينة دبي هي حلم جميع المغتربين، لذلك أصبح هناك اقبال شديد على هذه المدينة، لدرجة أن معدل نمو السكان فيها زاد بمعدل 165 مرة في سبعين عامًا فقط، وهذا بسبب مستوى الأمان العالي الذي توفره دبي، أيضًا الخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة والموجودة في جميع انحاء دبي، جميع هذه العناصر جعلتها واحدة من أهم مدن العالم جذبًا للعمالة حول العالم.