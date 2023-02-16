غنام تضع القنصل البريطاني العام بصورة آخر المستجدات

وطن: استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام الخميس، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، واطلعتها على آخر التطورات الميدانية على الأرض وتصاعد جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين بحق كل ما هو فلسطيني .

وتحدثت غنام عن البطش الممارس من الاحتلال بحق شعبنا مبرزة شهادات حية عن استهداف الأطفال كما حدث مع الطفلة الشهيدة جنى زكارنة التي استهدفت في جنين بينما كانت تبحث عن قطتها، والاعدامات الميدانية كما حدث مع الشهيدين ظافر وجواد الريماوي، بالاضافة لتبعات الأزمة المالية وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وتبعات ذلك على المواطن الفلسطيني وحياته المعيشية.

ووضعت غنام، القنصل بصورة ما تعانيه المرأة الفلسطينية بفعل الاحتلال من تنكيل، واعتقال وقتل، وهدم للمنازل، مشيرة الى أن المرأة الفلسطينية تواكب الرجل في مسيرة البناء والنضال لتحقيق الانجاز الفلسطيني الكبير باقامة الدولة وتحرير الأرض.

كما تطرقت لمستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وارتفاع وتيرة الهجمة الشرسة والجرائم التي تمارسها حكومة نتنياهو، بن جفير، سموتريتش المتطرفة بحق اسيراتنا واسرانا وآخرها ارتقاء الاسير احمد ابو علي شهيدا، وتدهور الحالة الصحية للاسير المريض المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي .

واشارت غنام، على أن شعبنا ورغم التصعيد الاحتلالي إلا أنه متمسك بالأمل وحتمية النصر ومصر على الصمود حتى انتزاع كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على أن الدعم السياسي هو المطلوب من بريطانيا ومن كافة دول العالم، لافتة الى أنه على العالم التعامل مع الفلسطينيين كباقي الشعوب، وأن يخجل من صمته امام عذابات شعبنا وشلال الدم النازف على امتداد الارض الفلسطينية.

من جانبها، عبرت كورنر عن قلق بريطانيا من تصاعد الاحداث في المنطقة، ودعمها لحل الدولتين .