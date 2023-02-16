نصر الله للأميركيين: إذا دفعتم بلبنان إلى الفوضى.. فـ"إسرائيل" لن تكون بمنأى عنها

وطن: قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، أنّ "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله"، متوجها بحديثه إلى الأميركيين بالقول: "إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى، فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة، وفي مقدمتها ربيبتكم إسرائيل".

وأضاف نصر الله في كلمة له أنّ المقاومة "كما كانت جاهزة للحرب دفاعاً عن نفط لبنان، فهي جاهزة لمد أيدي سلاحها إلى ربيبتكم إسرائيل، وإن غداً لناظره قريب".

وفي شأن استخراج النفط، أكّد نصر الله أنّ المقاومة لن "تسمح أبداً بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من المياه اللبنانية"، محذرا من أي تسويف بشأن استخراج النفط من المياه، مبلغاً الأميركيين بالابتعاد عن هذه المسألة".

وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ "من يراهن على أنّ الألم والوجع سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها، فهو واهم".

حكومة الاحتلال تدفع الأمور في اتجاه صدامين كبيرين

وبالحديث عن الوضع الإسرائيلي الداخلي، أكّد نصر الله أنّ "حكومة العدو الحمقاء الحالية تدفع الأمور في اتجاه صدامين كبيرين".

وأوضح أنّ "الصدام الأول، هو داخلي إسرائيلي، أمّا الثاني فلسطيني"، مشيراً إلى أنّ الصدام الفلسطيني "قد يمتد إلى المنطقة كلها".

وأضاف نصر الله أنّ "الوضع الإسرائيلي الداخلي هو غير مسبوق، وخصوصاً في ظل تأكيد أركان في الكيان عن حرب داخلية".

وأشار إلى أنّ "رئيس كيان الاحتلال نفسه أقرّ بمخاوفه من انفجار وشيك داخلي وانهيار الكيان".

وتابع نصر الله: "نقف بإجلال أمام الشعب الفلسطيني، وخصوصا أمام جيله الشاب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وبيّن أنّ "المنطقة الآن أمام مقاومة وانتفاضة فلسطينيتين حقيقيتين"، لافتاً إلى أنّهما "محتضنتان من قبل الشعب الفلسطيني".