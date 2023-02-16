أرباح ترست للتأمين الإجمالية تصعد 57% في 2022 وتقرر توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال الإسمي

وطن: ارتفع صافي أرباح مجموعة ترست العالمية للتأمين بنسبة 57% في نهاية العام 2022، وسط ارتفاع لافت في اجمالي أقساط التامين المكتسب وخسائر ناتجة عن فروقات العملات الأجنبية. وقد بلغ صافي الأرباح في نهاية العام 2022 نحو 3.87 مليون دولار، مقارنة مع 2.56 مليون دولار في العام الماضي.

ويعود لمساهمي الشركة الام من صافي الأرباح 3.08 مليون دولار عن العام 2022 مقابل 1.80 مليون في العام 2021.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة نحو 124 مليون، صعودا من 112 مليونا في 2021.

واستحوذت تأمينات السيارات على نسبته 72% من إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 88.9 مليون دولار، ثم تامين العمال 8% (9.7 مليون دولار)، اما التامين الصحي فاستحوذ على 6% وبقيمة (8 مليون دولار).

وحققت الشركة صافي أقساط مكتسبة بعد العمولات 93.8 مليون دولار، صعودا من 81.4 مليون دولار.

وبلغ صافي المطالبات المتكبدة 62.4 مليون دولار، مقابل 59.50 مليونا في نهاية العام الماضي.

وارتفع صافي المطالبات المسددة الى 65.3 مليون دولار نهاية 2022، صعودا من 60.58 مليون في العام الذي سبقه.

وحققت الشركة خسائر من عملات اجنبية وصلت 6 مليون دولار مقابل ربح 1.7 مليون دولار في العام الماضي.

وبلغت حقوق الملكية 63 مليون دولار مقابل 60 مليون في العام الماضي بارتفاع بلغ 3 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة الشركة رفع التوصية للهيئة العامة المنوي عقدها في 30-3 بما يلي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال الإسمي بقيمة 3 مليون دولار.

- رفع رأس مال الشركة ليصل الى 16.5 مليون دولار بدلا من 15 مليون دولار عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بقيمة 10% من رأس المال المدفوع وبقيمة 1.5 مليون دولار، وبالتالي ستكون توزيعات ترست المقترحة تعادل 30% من رأس المال الأسمي.