جمعية مدرسة الأمهات تنظم لقاء تعريفي بمشروع " أملي في تعليمي"

رام الله – وطن: نظمت جمعية مدرسة الأمهات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم _ جنوب نابلس لقاء تعريفي في مقر المديرية اليوم ١٦بمعلمات الدورة الثانية لمشروع "أملي في تعليمي" تحت مسمى "معلمة مساند: الذي تنفذه الجمعية بتنظيم من صندوق التشغيل الفلسطيني بالشراكة مع وزارة المالية وبدعم من البنك الدولي.

وتخلل اللقاء عددا من النقاط الأساسية التي يقوم عليها المشروع، وتعريف المعلمات على الية العمل داخل المدارس، وكيفية تنفيذ اهداف المشروع الرامية الى تحقيق نتائج جيدة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعليم، وضعف في التحصيل الدراسي، وتقوية مهاراتهم الحياتية واكتساب مهارات جديدة.

وعقد اللقاء بحضور مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم _ جنوب نابلس السيد نصر أبو حجلة، ورئيس قسم التعليم المدرسي السيد عاطف دويكات وعددا من الاعضاء الاداريين في المديرية، وبمشاركة السيدة مجد حنون منسقة المشروع والاخصائية الاجتماعية لارا يعيش ممثلتين عن جمعية مدرسة الأمهات.

وشدد أبو حجلة على أهمية المشروع في تقديم المساعدة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعليم، مؤكدا على أهمية تقديم المساعدة للمعلمات في حال واجهن اي صعوبات اثناء العمل داخل المدرسة.

وقامت المنسقة مجد حنون بالإجابة على كافة الاسئلة التي وجهتها المعلمات بخصوص المشروع، وكيفية إعداد الخطط الشهرية لكل معلمة.

يذكر ان هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مشروع المال مقابل العمل، الذي تنظمه جمعية مدرسة الأمهات وينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالشراكة مع وزارة المالية بتمويل من البنك الدولي الذي يهدف الى توفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل.