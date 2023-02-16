هيئة الاسرى: المصاب ثائر عوضات ما زال حيا ويتلقى العلاج

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن خلال محاميها كريم عجوة ، أن الشاب ثائر عويضات، الذي كان قد أعلن عن استشهاده مع أربعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ما زال على قيد الحياة، ويتواجد حاليا في مستشفى "هداسا" لتلقي العلاج .

واضافت الهيئة أنه تم الحصول على قرار بالسماح لعائلته بزيارته في المستشفى ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات القادمة .

وأشارت إلى أنه عقدت له في هذا اليوم جلسة تمديد توقيف وتم تمديد توقيفه ٨ ايام لاستكمال التحقيق .

اما فيما يتعلق بالشاب علاء عوضات فقد تم استصدار قرار بالسماح لأحد أفراد عائلته بالتوجه لمعهد الطب العدلي "ابو كبير" من أجل التعرف عليه ان كان ما بين الجثامين الموجوده.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت يوم السادس من شباط الجاري، مخيم عقبة جبر، وأعلنت أنها قتلت خمسة شبان، وهم: رأفت وائل عويضات، ومالك عوني لافي، وأدهم مجدي عويضات، وإبراهيم عويضات، وثائر عويضات، وأصابت آخرين، هما حسن وعلاء عويضات، واعتقلتهما واحتجزت جثامين الشهداء الخمسة.