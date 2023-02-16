الخليل: وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال

وطن: شارك مواطنون وأهالي الأسرى في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال، أمام مقر الصليب الأحمر في الخليل، في خطوات "العصيان" ضد سياسة القبضة الحديدية، والحرمان اللذين يحاول الاحتلال فرضهما، للتضيق على أوضاعهم وتعميق معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها حركة "فتح" إقليم وسط الخليل، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والقوى الوطنية في المحافظة، الأعلام الفلسطينية وصورا للأسرى، مرددين شعارات داعمة للأسرى، وأخرى مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذا الاحتلال واعتداءاته المستمرة على أسرانا.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة: إن الأسرى يخوضون معركة مصيرية ضد السياسة الإجرامية التي تنتهجها إدارة السجون بحقهم، والتي تشهد تصعيدا خطيرا يهدف إلى تعميق معاناة الأسرى، وتشديد التضييق على معيشتهم داخل السجون.

وأشار إلى أن أسرانا البواسل شرعوا بتنفيذ خطوات عصيان، رفضا لإعلان إدارة سجون الاحتلال عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير)، الهادفة إلى حرمانهم الحد الأدنى من مقومات الحياة.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوى الوطنية ماهر السلايمة، إن أسرانا هم عنوان صمود وتحد، ولن يكونوا لقمة سهلة لهذا الهجوم الإجرامي الذي يقوده اليميني المتطرف (بن غفير)، وحكومته المتطرفة.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة "فتح" مهند الجعبري: إن هذه الوقفة تأتي في ظل هجمة مسعورة يقودها المتطرف (بن غفير)، تستهدف أبناءنا في سجون الاحتلال، ونقول لأسرانا إننا معكم، وسنبقى كما عهدتمونا درعا لكم تتحطم عليه كل سياسة الاحتلال الإجرامية، وسيرحل (بن غفير) كما رحل غيره.

وأكد شقيق الأسير الشهيد أحمد أبو علي الذي استُشهد، فجر يوم الجمعة الماضي، في مستشفى (سوروكا)، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي: إننا لن نقف مكتوفي اليد أمام سياسة القتل التي ينفذها الاحتلال بحق أبنائنا الأسرى، ولن ننتظر عودتهم إلينا جثثا، ولكي نمنع ذلك، يجب علينا وعلى كافة أبناء شعبنا الالتفاف بشكل أكبر حول قضية الأسرى.

وطالب الصليب الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة، بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتحقيق في جريمة مقتل شهداء الحركة الأسيرة نتيجة سياسة الاحتلال، خاصة سياسة الإهمال الطبية المتعمدة، التي ينتهجها بحق أسرانا البواسل.