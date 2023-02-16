دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة أمام بناية واد قدوم المهددة بالهدم

وطن: انطلقت دعوات مقدسية لإسناد 11 عائلة مقدسية، في بناية حي واد قدوم، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المهددة بالهدم، وأداء صلاة الجمعة غداً أمام البناية للجمعة الثانية على التوالي.

وتهدف هذه الدعوات التي وُجهت إلى أهالي مدينة القدس إلى إسناد العائلات والوقوف معها ضد قرار الهدم الذي يواجهه هذا المبنى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس أخطرت بهدم مبنى سكني يضم 11 شقة، يواجه ساكنوها خطر التهجير>

ويعيش في هذا المبنى نحو 75 فرداً منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام، وهم يحاولون الحصول على ترخيص، إلا أن بلدية الاحتلال فرضت عليهم شروطا تعجيزية حالت دون ذلك.