لبنانيون يتظاهرون أمام عدد من المصارف احتجاجا على احتجاز اموالهم

وطن: تظاهر عدد من اللبنانيين، اليوم الخميس، أمام بعض المصارف في العاصمة بيروت وأحرقوا إطارات مطاطية احتجاجا على استمرار احتجاز أموالهم.

وشهدت مصارف في مناطق مختلفة احتجاجات نفّذها عدد من المودعين في إطار "يوم الغضب ضد المصارف" الذي دعت إليه جمعية "صرخة المودعين".

ودعت الجمعية إلى تحرك قوي اليوم، داعية جميع المودعين للمشاركة "لتوصيل رسالة قوية وحازمة لعصابة المصارف بأن أموالنا ثمنها دماء هل ستدفعون". بحسب ما أعلنت على تويتر.

وأفاد "فوج إطفاء" مدينة بيروت في بيانين، أن عناصره تمكنوا من إخماد حريق اندلع في مصرفين في مدينة بيروت.

وأضاف البيانان أن فرق الإطفاء في الفوج عملت على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة .

وأقدم محتجون على إحراق إطاراتٍ أمام مصرف "فرنسبنك" في بدارو بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما بادر آخرون إلى تكسير واجهات بنك عودة في المنطقة ذاتها.

وأفاد شهود عيان، أن المحتجين قطعوا الطريق الرئيس في مدينة صيدا جنوب لبنان، فيما تم تسجيل انتشار كثيف للجيش اللبناني في شوارع المدينة تحسّباً لتوسع المحتجين.