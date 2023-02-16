المرة الثالثة خلال العام.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب البدوية

وطن: أقدمت قوات الاحتلال، صباح الخميس، على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وذلك للمرة 213.

وهذه المرة السادسة عشر التي يتم فيها هدم القرية البدوية منذ بداية عام 2022، والثالثة منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت دمرتها 14 مرة خلال العام 2021، بحسب مصادر من الداخل المحتل.

وفي كل مرة تقدم فيها قوات الاحتلال على هدم القرية،الا انهم يعيدون بناءها باستخدام الأخشاب والنايلون وغيره، في تصميم على التحدي وإفشال مخططات تهجيرهم من المنطقة.

ويقطن في القرية 22 عائلة بعدد يصل إلى نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعية الصحراوية.