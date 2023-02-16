وفيات واصابات لمسافرين من قطاع غزة بحادث سير مروع في مصر

رام الله - وطن: ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة ان عددا من الوفيات والاصابات سجلت في صفوف مسافرين من قطاع غزة، في حادث سير وقع في مصر.

وفي التفاصيل فقد وقع حادث سير مروع صباح اليوم الخميس، في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، ما نجم عنه وفيات واصابات في صفوف مسافرين من قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن المركبة كانت تقل مسافرين فلسطينيين من قطاع غزة، معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع.