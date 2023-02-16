إضراب في اللد احتجاجا على ارتفاع العنف والجريمة وانعدام الامن

وطن: عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدينة اللد بالداخل المحتل، وذلك احتجاجا على استفحال العنف والجريمة، وانعدام الأمن والأمان، وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مكافحة الإجرام وفك رموز جرائم القتل

وقد شمل الإضراب جهاز التربية والتعليم العربي والمدارس والمؤسسات العربية، وكذلك الحركة التجارية.

ويأتي هذا الإضراب استجابة لدعوة اللجنة الشعبية في مدينة اللد التي أعلنت مساء الأربعاء، في بيان مقتضب الإضراب العام والشامل، وذلك "على أثر جرائم القتل وانعدام الأمان".

وشهدت اللد، أمس الأربعاء، خلال ساعات جريمتي قتل، الأولى وقعت بعد الظهر بانفجار مركبة، والجريمة الثانية بإطلاق النار على شاب في الثلاثينات من عمره.

وقتل الشاب عمر شعبان (23 عاما)، بانفجار سيارة واندلاع النيران فيها في اللد، حيث عثر على جثته داخل السيارة المحترقة، وبعد ذلك بساعات قتل الشاب أحمد أبو حمد (37 عاما)، في جريمة إطلاق نار نفذت في المدينة، وهي الثانية خلال ساعات، والرابعة خلال 7 أيام.

المصدر: عرب 48