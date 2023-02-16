الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عرف منهم.

إياد حسن العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل

مجد إسماعيل العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل

عمر محمد العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل

سعيد ماهر عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

مصطفى صقر عطافرة- بيت كاحل غرب الخليل

عبدالخالق جودي- بيت كاحل غرب الخليل

محمد الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

مدحت البزار- بيتللو

أحمد كفاية من بيتونيا-رام الله

المحرر محمد ضراغمة-رام الله

المحرر براء عبدالصمد- رام الله

محمد أبو عليا- البيرة

المحرر ساجي أبو عذبة- قلقيلية

براء حماد- قلقيلية

وسام أبو محسن- تياسير شرق طوباس

الجريح محمود الطرزي- جنين

محمود فتحي مطر - طولكرم