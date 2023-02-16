الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
16.02.2023 07:31 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عرف منهم.
إياد حسن العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل
مجد إسماعيل العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل
عمر محمد العطاونة- بيت كاحل غرب الخليل
سعيد ماهر عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
مصطفى صقر عطافرة- بيت كاحل غرب الخليل
عبدالخالق جودي- بيت كاحل غرب الخليل
محمد الزهور- بيت كاحل غرب الخليل
مدحت البزار- بيتللو
أحمد كفاية من بيتونيا-رام الله
المحرر محمد ضراغمة-رام الله
المحرر براء عبدالصمد- رام الله
محمد أبو عليا- البيرة
المحرر ساجي أبو عذبة- قلقيلية
براء حماد- قلقيلية
وسام أبو محسن- تياسير شرق طوباس
الجريح محمود الطرزي- جنين
محمود فتحي مطر - طولكرم