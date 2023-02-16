الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري في الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، في البرد القارس.

يذكر أن الشهيد الجعبري، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 29 تشرين الأول الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، بعد ان نفذ عملية فدائية ادت الى مقتل مستوطن.