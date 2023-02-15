قتيل في جريمة إطلاق نار في اللد

وطن: قتل الشاب أحمد أبو حمد (37 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة اللد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 15 قتيلا.

وفي أعقاب جريمة القتل في اللد، وهي الثانية خلال ساعات والرابعة خلال سبعة أيام، أعلنت اللجنة الشعبية في المدينة عن "إضراب عام وشامل في كل مرافق الحياة" في اللد، وذلك احتجاجا على "انعدام الأمان في شوارعنا".

وعُلم أن الجريمة نفذت في شارع "هحلوتس" في اللد، حيث وصلت الطواقم الطبية وكان المصاب (شاب في الثلاثينات من عمره) فاقدا للوعي وقد توقف عن التنفس، ما دفع الطاقم الطبي إلى إقرار وافته بعد فشل محاولات إنقاذه.

ولاحقا، أفادت مصادر محلية في اللد بأن ضحية جريمة القتل هو الشاب أحمد أبو حمد، في حين لم تعرف الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة الثانية التي تشهدها المدينة خلال الساعات القليلة الماضية.