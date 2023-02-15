شركات التأمين تحقق صافي أرباح 23,7 مليون دولار خلال 2022

وطن: حققت شركات التأمين العاملة في السوق الفلسطيني والمدرجة في "بورصة فلسطين"، صافي أرباح بعد الضريبة بلغت نحو 23,7 مليون دولار أميركي خلال عام 2022.

ويبلغ عدد شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين، 8 شركات، هي "ترست العالمية للتأمين"، و"العالمية المتحدة للتأمين"، و"فلسطين للتأمين"، و"المشرق للتأمين"، و"المجموعة الأهلية للتأمين"، و"التأمين الوطنية"، و"تمكين الفلسطينية للتأمين"، و"التكافل الفلسطينية للتأمين".

وإليكم البيانات المالية الختامية الأولية عن العام 2022، التي أفصحت عنها شركات التأمين المدرجة في "بورصة فلسطين"، عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري:

ترست العالمية للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,865,730 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,563,930 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.77%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 214,123,232 دولار أمريكي بعد أن كان 218,249,374 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 1.89%. وبلغ مجموع المطلوبات 151,271,353 دولار أمريكي بعد أن كان 158,015,267 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4.26%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 62,851,879 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 9,310,815 دولار أمريكي) بعد أن كان 60,234,107 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 8,709,127 دولار أمريكي) في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 4.35%.

العالمية المتحدة للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,286,532 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,419,941 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 33.14%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 77,807,197 دولار أمريكي بعد أن كان 76,139,241 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 2.19%. وبلغ مجموع المطلوبات 54,134,202 دولار أمريكي بعد أن كان 53,643,978 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 0.91%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 23,672,995 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 141,253 دولار أمريكي) بعد أن كان 22,495,263 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 138,540 دولار أمريكي) في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 5.24%.

فلسطين للتأمين

وتشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,202,345 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,605,659 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 22.90%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 90,285,379 دولار أمريكي بعد أن كان 83,129,848 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 8.61%. وبلغ مجموع المطلوبات 74,938,667 دولار أمريكي بعد أن كان 67,572,582 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 10.90%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 15,346,712 دولار أمريكي بعد أن كان 15,557,266 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 1.35%.

المشرق للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,239,187 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,068,510 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 203.15%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 81,253,032 دولار أمريكي بعد أن كان 78,367,280 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 3.68%. وبلغ مجموع المطلوبات 60,034,887 دولار أمريكي بعد أن كان 60,746,529 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 1.17%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 21,218,145 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 4,833,976 دولار أمريكي) بعد أن كان 17,620,751 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 5,846,759 دولار أمريكي) في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 20.42%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 5,500,000 دولار أمريكي في العام 2021 إلى 7,000,000 دولار أمريكي من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 27.27%.

المجموعة الأهلية للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,968,288 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار (1,585,084) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 115,382,452 دولار أمريكي بعد أن كان 124,346,259 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 7.21%. وبلغ مجموع المطلوبات 67,112,107 دولار أمريكي بعد أن كان 78,766,442 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14.79%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 48,270,345 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 29,733,192 دولار أمريكي) بعد أن كان 45,579,817 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 28,109,695 دولار أمريكي) في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 5.90%.

التأمين الوطنية

تشير بيانات الشركة غير المدققة والموحدة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 3,864,471 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,106,029 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 24.42%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 131,042,320 دولار أمريكي بعد أن كان 139,330,953 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5.95%. وبلغ مجموع المطلوبات 84,755,533 دولار أمريكي بعد أن كان 92,622,354 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 8.49%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 46,286,787 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 1,893,460 دولار أمريكي) بعد أن كان 46,708,599 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 1,760,181 دولار أمريكي) في نهاية العام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0.90%.

تمكين الفلسطينية للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,184,665 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,148,095 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 90.29%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 54,785,815 دولار أمريكي بعد أن كان 50,217,682 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.10%. وبلغ مجموع المطلوبات 35,280,221 دولار أمريكي بعد أن كان 33,801,951 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 4.37%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 19,505,594 دولار أمريكي بعد أن كان 16,415,731 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 18.82%.

التكافل الفلسطينية للتأمين

تشير بيانات الشركة غير المدققة كما في 31122022 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,098,712 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,027,212 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 3.53%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 93,480,027 دولار أمريكي بعد أن كان 89,442,308 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 4.51%. وبلغ مجموع المطلوبات 69,525,411 دولار أمريكي بعد أن كان 66,999,922 دولار أمريكي نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 3.76%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 23,954,616 دولار أمريكي بعد أن كان 22,442,386 دولار أمريكي في نهاية العام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 6.74%.