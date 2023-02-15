رئيس برشلونة: سنضرب بيد من حديد

وطن: قال رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، إنه ليس من قبيل المصادفة انتشار مزاعم الآن تفيد بأن ناديه دفع مبالغ طائلة لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني السابق.

وكانت محطة "سير كاتالونيا" الإذاعية، قد زعمت اليوم الأربعاء، أن برشلونة دفع مبلغ 4ر1 مليون يورو لشركة يملك فيها جوزيه ماريا إنريكز جزءاً منها بين عامي 2016 و2018.



كان الحكم السابق في الدوري الإسباني نيجريرا قد شغل منصبه في الاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.



وذكرت المزاعم أن برشلونة أراد ضمان أن هناك حياد كامل في القرارات التي تؤثر على النادي الكاتالوني.



ورد برشلونة على تلك المزاعم من خلال بيان نشره اليوم الأربعاء، قال فيه إنه استعان بمستشار خارجي زود المسؤولين الفنيين في النادي بتقارير فيديو عن لاعبين شباب في أندية أخرى بإسبانيا.



وأضاف النادي أن العلاقة مع ذلك المستشار الفني امتدت إلى تقارير فنية متعلقة بطرق التحكيم الاحترافية لاستكمال المعلومات التي طلبها الطاقم الفني للفريقين الأول والثاني، وهي ما وصفها برشلونة بالممارسة الشائعة بين أندية كرة القدم المحترفة.



وكشف برشلونة عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يحاولون تشويه صورة النادي وسمعته الطيبة، التي قد تتسبب فيها مثل تلك المعلومات.



وقال لابورتا: "ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه المعلومات الآن، برشلونة في الماضي تعاقد مع خبير خارجي للحصول على تقارير عن لاعبين من درجات أقل في الدوري الإسباني ونصائح تحكيمية وهي خدمة تعتمد عليها أندية إسبانية أخرى".



وأضاف: "الأخبار مفاجئه، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن تنتشر الآن، أي تفسير مغرض يشوبه يلمح إلى أشياء لاوجود لها سيواجه برد مناسب من النادي، وسندافع عن سمعة ومصالح برشلونة".