الاحتلال تحاصر منزل الشهيد محمد الجعبري تمهيدا لهدمه

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منطقة قيزون شرق الخليل وانتشرت في محيط منزل الشهيد محمد الجعبري.

وكان الشهيد الجعبري قد نفذ عملية فدائية قرب مستوطنة "كريات أربع" في تشرين الاول الماضي.

واقتحمت أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال منطقة قيزون وأغلقت الطرق الرئيسية، واعتلت أسطح بعض البنايات، وانتشرت في محيط منزل الشهيد محمد الجعبري الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كريات أربع" في 29/10/2022.

وكانت سلطات الاحتلال قد داهمت منزل الجعبري فور استشهاده وأخذت قياساته، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدا لهدمه، وأعلنت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرارا بهدم المنزل الجعبري، علما أن المنزل مكون من أربعة طوابق.