"عرين الأسود" تدعو المقدسيين للغضب والعصيان ضد الاحتلال من يوم الجمعة المقبل

وطن:دعت مجموعات "عرين الأسود" المقدسيين الى الغضب العارم في القدس وإعلان العصيان ضد الاحتلال، متعهدة بانها سترد على هدم المنازل في القدس المحتلة، بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه في كل شارع من شوارع ضفتنا الأبية .

ودعت "العرين" المقدسيين الى اشعال الإطارات المطاطية في جميع احياء وحارات القدس المحتلة، وإعلان العصيان المدني، واغلاق الشوارع ، وتحطيم كاميرات المراقبة وزعزعة أمن المحتل في مخافرهم واماكن تواجدهم، ومحاصرتهم وضربهم وارباك جنودهم، وعدم السماح لهم بالاستفراد في شباب القدس ومناطقها واحياءها.2

وتعهدت "العرين" بالرد على اعتداء شرطة الاحتلال على فتاة في مخيم شعفاط قبل أيام، قائلة "عهدٌ لك يا أختاه وكل أخت مقدسية، عهدٌ من عرين الأسود بأننا سننتقم لك ونرد لك الحق مضاعفاً ونقطع اليد التي تمتد لكن" .

وأكدت "العرين" ان رجال فلسطين في الضفة والداخل منتشرين داعية كي يكون يوم الجمعة هو أول أيام التصعيد والغضب وليكن يوماً من نارٍ ولهب، ولتكن مرحلة مفصليّة وتاريخيّة تُسَجّل في سجل نضالاتكم.

فيما يلي بيان عرين الأسود:

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} صدق الله العظيم

أختاهُ لا عشنا ولا كُنّا إن مرّ الاعتداء عليكِ مرور الكرام

أختاهُ لا تجزعي فإن حقك في رقاب الأحرار، فقط الأحرار.

وهدم المنازل في القدس سنقابله بهدم أمن الاحتلال ومستوطنيه في كل شارع من شوارع ضفتنا الأبية،

قد بان الخبيث من الطيب وبان الرجال من أشباه الرجال،

يا صُنّاع المجد يا رجال القدس،

يا أحبتنا في البلدة القديمة وكل حاراتها

يا رجال العز في الطور وسلوان وحي الثوري وواد الجوز وواد الربابة

يا فرسان الحق في جبل المكبر وبيت حنينا وبيت صفافا والعيساوية وحي الشيخ جراح وصور باهر

يا نشامى السواحرة وشعفاط ومخيم شعفاط وابو ديس والعيزرية وعناتا وحزما والرام

ندعوكم يا تاج رؤوسنا لإشعال ما أمكن من إطارات في جميع مناطق القدس، لتكون غيمة سوداء كثيفة تعبّر عن غضبنا الشديد وكونوا على ثقة بأن عدونا جبان يهتز قلبه من طفلٍ صغير بيده حجر ، أعلنوا العصيان المدني ، أشعلوا الإطارات ، أغلقوا الشوارع ، حطّموا كاميرات المراقبة زعزعوا أمنهم في مخافرهم واماكن تواجدهم ، كبّروا بإسم الله و حاصروهم واضربوهم وأربكوا جنودهم ، لا تتركوهم يستفردون بأحدكم ، فوالله لن يسلم من شرهم أحد ، فمرحباً بالموت على أن نرضى بعيشة الذل والهوان

فإما حياةٌ تسر الصديق وإما مماتٌ يغيظ العدى.

وعهدٌ لك يا أختاه وكل أخت مقدسية عهدٌ من عرين الأسود بأننا سننتقم لك ونرد لك الحق مضاعفاً ونقطع اليد التي تمتد لكن.

نحن معكم وقلوبنا معكم وسنقاتل معكم في كلّ وقتٍ وحين، نحن هنا وأنتم هناك، ورجالنا في الضفة والداخل منتشرون ولن تسمعوا الا ما يسر قلوبكم ، وليكن يوم الجمعة هو أول أيام التصعيد والغضب وليكن يوماً من نارٍ ولهب ، ولتكن مرحلة مفصليّة وتاريخيّة تُسَجّل في سجل نضالاتكم

ننتظر منكم تلبية النداء لنثبت للعالم أجمع بأن القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب.

أخوتكم مجموعات عرين الأسود