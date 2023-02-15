الاحتلال يغلق بوابة اللبن الشرقية ويعيق حركة المواطنين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، البوابة الحديدية التي نصبتها على المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأعاق جنود الاحتلال حركة المواطنين بإغلاق البوابة، ما اضطرهم لسلوك طرق وعرة وطويلة، منها طريق السهل المغمور حاليا بالمياه بفعل المنخفض الأخير، حيث علقت بعض المركبات في الوحل، فيما سلك مواطنون طرق القرى المجاورة للوصول إلى بيوتهم.

يُشار إلى أن الاحتلال يغلق بشكل شبه يومي البوابة الحديدية أو ينصب حاجزا عسكريا عليها خاصة في ساعات بعد العصر وحتى منتصف الليل.