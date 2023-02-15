لجنة الطوارئ العليا في السجون تقرر تصعيد الخطوات النضالية المشروعة

وطن: ردا على القرارات الجديدة لإدارات سجون الاحتلال بتوجيه من المتطرف بن غفير، قررت لجنة الطوارئ العليا التي تتشكل من جميع الفصائل في السجون والمعتقلات تصعيد خطواتها النضالية وتعزيز حالة التمرد التي بدأت مؤخرا، والتمرد على هذه الاجراءات العقابية الوحشية والانتقامية التي تمثل ترجمة حاقدة لقرارات حكومة الاحتلال والاستفراد بالحركة الاسيرة لسحب الانجازات والمكتسبات التي تحققت عبر المعاناة الطويلة والنضال.

واكدت اللجنة بعد انتهاء اجتماعها اليوم "الاربعاء" قبل قليل انها عازمة ومصممة على الدفاع عن كرامتها مهما بلغ الثمن، وانها ماضية في خطواتها ولن تخضع للعقوبات الجديدة التي شرعت بها ادارات السجون في نفحة، وامتدت لتشمل العديد من السجون وتمثلت بمواصلة وضع الاقفال على الاقسام، وتكبيل الاسير في الحركة، والحرمان من ادوات الطهي، وحق الاسير في الاستحمام، ومصادرة والعبث بالمقتنيات الشخصية وتضيق الخناق على الاسرى ضمن محاولات كسر ارادتهم واجبارهم على القبول بالعقوبات التي فرضها المتطرف بن غفير حكومته الفاشية.

واكدت اللجنة مضيها بكل الخطوات التصعيدية المتدحرجة التي تم الاتفاق عليها، ومواصلة العصيان داخل السجون ورفض ما يسمى الفحص الامني، واتخاذ مجموعة من القرارات الاخرى التي سيتم الاعلان عنها قريبا.

ودعت اللجنة الى المزيد من الالتفاف الشعبي والجماهيري خلف الاسرى، وتحمل جميع المكونات الوطنية والشعبية لمسؤوليتها في اسناد الحركة الاسيرة في هذه المعركة التي يخوضونها دفاعا عن كرامتهم وحقهم في الحياة وهي التي كانت وستبقى راس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني، ومواصلة الكفاح الوطني المشروع من اجل الحرية والاستقلال.