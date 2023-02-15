مستوطنون يشرعون بالإعداد لزراعة الاشجار وإقامة استراحات في الطريق الذي يسلكوه لاقتحام الحرم الابراهيمي

وطن: وضع مستوطنون، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من التراب الزراعي في محيط منازل المواطنين بحارة جابر في الخليل، وعلى جوانب الطريق االذي يقتحمه المستوطنين باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاستيلاء عليها بالقوة لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم الشريف.

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالخليل عارف جابر، إن "بلدية مستوطنة كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، جلبت كميات من التراب لبناء أحواض واستراحات في محيط منازل المواطنين، والطريق الذي يسلكه المستوطنون أثناء اقتحاماتهم المتكررة للحرم الإبراهيمي الشريف.

ويمتد الطريق من أراضي المواطنين المقامة عليها مستوطنة "كريات أربع" شرقا، مرورا بوادي الحصين، ووادي النصارى وجزء من حارة الجعبري، وحارة السلايمة، وحارة جابر، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، ويخضع بالكامل لمسؤولية بلدية الخليل.

وأضاف جابر أن هذه الاعتداءات تأتي بعد ان أجبر الاحتلال المواطنين قبل عدة أعوام وبقرار عسكري على إغلاق كافة نوافذ وأبواب المنازل الواقعة والمطلة على هذا الطريق، وتهدف إلى السيطرة والاستيلاء على هذه الطريق بالقوة لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتكررة للحرم الإبراهيمي الشريف.