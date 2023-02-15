تشافي يطالب لاعبي برشلونة بإظهار قوتهم أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

وطن: طالب تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، لاعبيه بإظهار مدى قوتهم أمام الفرق الأوروبية الكبرى، وذلك في مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي في مباراة قوية غدا الخميس.

وسيلعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في ملعب "كامب نو" في ذهاب منافسات خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لكرة القدم، فيما تقام مباراة العودة بعد ذلك بأسبوع في "أولد ترافورد".

وقال تشافي: “مباراة الغد ستكون عظيمة، إنها مواجهة كبيرة، كلا الفريقين في أفضل فتراتهما بالموسم، إريك تن هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) غير شكل مانشستر يونايتد، هذا صعب بالنسبة لي لكنهم في طريقهم لتقديم عمل كبير”.

وأضاف: "أتوقع أن تكون المباراة مليئة بالحماس والإثارة، هذه أوروبا ونرغب في أن نظهر قدرتنا على المنافسة أمام فريق كبير في أوروبا".

وقال تشافي إن فريقه ليس من بين الأندية الأوفر حظا للمضي قدما في البطولة.

وأوضح النجم الإسباني الدولي السابق: "الكثير من الأمور ستتقرر في أولد ترافورد، أرى مواجهتين متقاربتين، من المؤسف أننا لن نلعب مباراة الإياب على ملعبنا".

وأضاف: "لا أعتقد أننا المرشحين الأوفر حظا، هناك فرق رائعة للغاية في تلك البطولة التي تتسم بالمنافسة القوية للغاية ".