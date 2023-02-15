اليابان تعرب عن قلقها البالغ من شرعنة حكومة الاحتلال بؤرا اسيتطانية

وطن: أعربت حكومة اليابان عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية شرعنة 9 بؤر استيطانية، وخطة الموافقة على بناء مستوطنات جديدة.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية أونو هيكاريكو في بيان صحفي، إن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين.

وحثت اليابان حكومة الاحتلال بشدة على عدم تنفيذ هذه الإجراءات والتجميد التام لأنشطتها الاستيطانية.

وقال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية "بينما تشهد الأوضاع المحيطة بإسرائيل وفلسطين استمرار الاشتباكات وأعمال العنف، والتي أسفرت عن العديد من الضحايا، تدعو اليابان مرة أخرى إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصاعد الأوضاع".