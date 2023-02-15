اليابان تقدم مساعدات بنحو 40 مليون دولار

وطن: قررت حكومة اليابان تقديم حزمة من المساعدات الجديدة للشعب الفلسطيني، عن طريق المنظمات الدولية بقيمة 39,199,843 دولارًا، والمنظمات غير الحكومية اليابانية بقيمة 100 مليون ين ياباني (حوالي 0.76 مليون دولار) كمساعدة اقتصادية شاملة استجابةً للبيئة الأمنية العالمية.

وتتضمن هذه الحزمة الجديدة، مساعدة اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، وتعزيز الاقتصاد والوصول إلى الأسواق والفرص التجارية والجهود الصناعية مثل مصائد الأسماك والزراعة للمجتمعات النائية، من خلال منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (FAO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITC) ومكتب الرباعية (OQ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO))، ومكافحة التغير المناخي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

كما تتضمن الحزمة الجديدة، المساعدة في النظام الصحي والصحة الجنسية والإنجابية، من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتقديم المساعدات الإنسانية بما في ذلك للغذاء في قطاع غزة من خلال برنامج الأغذية العالمي(WFP) ومنصة اليابان (JPF)للمنظمات غير الحكومية اليابانية.