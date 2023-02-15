بلدية الاحتلال تجبر مواطنا من العيسوية على هدم غرفتين من منزله

وطن: جبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، المواطن حسن زكريا محيسن من قرية العيسوية شمال شرق المدينة، اليوم الأربعاء، على هدم غرفتين من منزله بحجة عدم الترخيص.

وقال محيسن ، إن البناء بدأ قبل عدة أشهر لزيادة عدد الغرف في بيته، لكن بلدية الاحتلال أوقفت البناء واعتقلته، ثم سلمته قرار إيقاف البناء، الذي قدم استئنافا عليه، لكن الاحتلال سلمه أمر هدم ذاتي حتى تاريخ 17 من الشهر الجاري أو مواجهة خطر الهدم مع غرامة مالية.

المصدر: وفا