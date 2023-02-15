الاحتلال يتخوف من تفخيخ المقاومة في جنين لطائرات التصوير

وطن: أبدت أجهزة الاحتلتل الأمنية مخاوف بعد انتشار صور جوية من جنين، لمركبات جيش الاحتلال خلال اقتحام المدينة هناك لتنفيذ اعتقالات.

والتقطت "مسيرات" تعود للمقاومين في جنين صورا جوية لمركبات الاحتلال، وتتبعت حركتها داخل المدينة، ونشر المقاومون الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن هنالك مخاوف لدى الأجهزة الأمنية من استخدام المقاومة هذه المسيرات مستقبلا لتنفيذ عمليات، عبر عبوات ناسفة.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله بأن "استخدام المسيرات في جنين تطور ملحوظ وإنه يمكن تسليحها لاحقا بالمتفجرات".