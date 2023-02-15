أكاديمية روابي الإنجليزية وH Clinic تنظمان يوماً طبياً مجانياً لطلبة الأكاديمية

وطن: بالشراكة مع مركز طوارئ H clinic روابي، نظمت أكاديمية روابي الإنجليزية يوماً طبياً مجانياً للطلبة، وذلك ضمن رؤية إدارة الأكاديمية بضرورة توفير الخدمات الصحية المناسبة للطلبة وتعزيز الثقافة الصحية لديهم.

وخلال هذه الفعالية أجريت فحوصات طبية للطلبة في تخصصات الطب العام وطب العيون والأسنان، حيث شملت أكثر من 100 طالب وطالبة من السنة الأولى والثانية.

وفي تعليقه على هذه الفعالية، قال مدير أكاديمية روابي الإنجليزية ميشيل صنصور: "نهتم بشكل كبير بالصحة العامة لطلبة الأكاديمية، ونهدف من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تثقيف الطلبة صحياً، والعمل على التأسيس الصحيح للأطفال من المراحل الأساسية وصولاً إلى المراحل الثانوية".

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي استكمالاً لسلسلة من الفعاليات اللامنهجية التي تنظمها الأكاديمية بشكل سنوي، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات الطلبة، وتعزيز التعاون القائم بين الخدمات الصحية والتعليمية عبر الإشراف والمتابعة الصحية لطلاب أكاديمية روابي الإنجليزية في مرحلتي الروضة والمدرسة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمستشفىH Clinic الدكتور وسام الجمل: "نستمر بالعمل مع كل القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بهدف توفير الخدمات الصحية وتطويرها من أجل خدمة وتوعية شعبنا الفلسطيني بمختلف شرائحه، ونسعد بإقامة مثل هذه الفعاليات المكملة لدورنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع، وإننا على استعداد كامل دائماً وأبداً من أجل الرقي بالمستوى الطبي إلى المستويات العالمية بالتعاون المشترك".

وأضاف أن هذا النشاط يأتي ليكمل الشراكة القائمة بين مركز طوارئ H Clinic روابي والأكاديمية التي بدأت قبل عام والتي تمكن المركز من خلالها من الإشراف والمتابعة الصحية لطلاب أكاديمية روابي الإنجليزية في مرحلتي الروضة والمدرسة.

يشار إلى أن أكاديمية روابي الإنجليزية، تقدّم لطلبتها الملتحقين بها من مختلف مناطق فلسطين، منهاج "IGCSE" البريطاني ضمن بيئة تعليميّة متكاملة، وعلى أيدي أساتذة دوليين وفلسطينيين ذوي خبرات عالمية ومحليّة في مختلف التخصصات، كما تهتم الأكاديمية بالعمل على تطوير قدرات طلبتها سواء الأكاديمية أو الشخصية والمجتمعية، حيث تشركهم بأنشطة إثرائية لامنهجية مختلفة ومتجدّدة، مما يرفع من سقف طموحات الطلبة ويؤسس لهم مستقبلاً مشرقاً.

