رسالة الى الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة نابلس

كتب سامر عنبتاوي: السبت القادم انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس.

عزوفك عن الانتخاب سيضع 13 مرشحا في مجلس الغرفة وانتقادك بعد ذلك لمن تم اختيارهم لن يفيد ولن يغير وغير مقبول.

ان لم تنتخب 13مرشحا سيفوز 13 تاجرا رغم عزوفك، فاختر من هو أقرب لتوجهاتك.

المرشحون جميعا ابناء المحافظة، مدينة، قرية، مخيم، الاختيار يكون حسب الكفاءة والقدرة على العطاء وليس القرابة او الجيرة أو المصالح.

بما ان المنصب تكليف وعناء فاختر من تتوسم فيه القدرة على العطاء وليس البحث عن المنصب.

الاقبال على الانتخاب ظاهرة صحية حضارية، فلا تحرم نفسك هذا الحق ولا تحرم من يستحق صوتك من هذا الصوت.

وجود المرأة الفاعلة ومن تمتلك القدرة على الإدارة والعطاء هو أمر صحي وحيوي ومحق، فلنجعلها المرة الأولى لإنجاح المرأة؛ لتكن فاتحة أمل ونموذجا للغرفة وكافة المؤسسات مستقبلا.

اموال المرشح ومستواه المادي هي له وعليه تعود، المهم كيف يفكر ومدى انتمائه للبلد ومساهمته الاجتماعية وانخراطه في المجتمع وهمومه.

الانتخاب حق وواجب، فادرس خياراتك جيدا قبل الادلاء بصوتك.

اختر وانتخب ثم حاسب الفائزين على برامجهم وادائهم، وهي في النهاية انتخابات تخص تجار المحافظة، وتنعكس على المجتمع المحلي وليست موقعا يحكم مصير ووجهة الوطن، رغم صلتها المباشرة وواجبها تجاه الوطن والمواطن.

للغرفة التجارية الصناعية ٣ أدوار: الدور الوطني، والدور المؤسساتي لتجميع الطاقات في البلد، والدور الاقتصادي بما يشمل دعم الاقتصاد الوطني وصمود الناس؛ فاختر من تراه حريصا على إتمام هذه الأدوار.

ليس مقبولا في محافظة عظيمة كنابلس أن يقدر عدد تجارها بأكثر من ١٣٠٠٠ تاجر، وتحصر العضوية ب ٥٠٠٠ جزء هام منهم ليسوا تجارا؛ ومن يحق له التصويت بحدود ال ٣٠٠٠؛ لذلك ونحو تصحيح هذا الوضع المقلق علينا التوجه بكثافة للانتخاب، ثم الضغط والمساندة للنهوض بعمل الغرفة.

ارجو ان تتم هذه الانتخابات بشكلها الحضاري اللائق ويفوز فيها الافضل وينال كل مرشح وناخب حقه وحريته في الاختيار