بلدية الاحتلال في القدس تقرر تحصين محطات انتظار الحافلات

وطن: قررت بلدية الاحتلال، تعزيز تحصين كافة محطات انتظار الحافلات في مدينة القدس عقب العملية الأخيرة التي وقعت في المدينة الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأوضح موقع "واللا" الإسرائيلي، أن بلدية الاحتلال في القدس بالاتفاق مع مكتب رئيس حكومة الاحتلال تنوي العمل على تحصين 300 محطة انتظار حافلات في القدس، ولاحقًا سيتم العمل على تحصين 700 محطة أخرى.

وقُتل إسرائيليان وأصيب 5 آخرون يوم الجمعة الماضي، في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تعزيز "النشاط العملياتي" لقواتها في مدينة القدس، متذرعة بـ "التوتر الأمني".

وبيّنت قناة "كان" العبرية أن الوحدات الجديدة ستنضم لأخرى تخدم في مناطق شرق القدس ومحيطها؛ بهدف منع مزيد من العمليات التي ازدادت في الأيام الأخيرة، على حد قولها.

وأول أمس الاثنين، قتل شرطي إسرائيلي من وحدة "حرس الحدود" خلال عملية طعن نفذها الفتى محمد باسل فتحي الزلباني (13 عامًا)، من مخيم شعفاط للاجئين، وأصيب مستوطن آخر في عملية طعن نفذها مقدسي في البلدة القديمة بمدينة القدس.