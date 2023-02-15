سياسة الإهمال الطبي تهدد حياة الأسيرة المُسنة والمريضة رجاء علي كرسوع

كتب:- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسيرة المريضة رجاء علي كرسوع، ابنه التاسعة والأربعون عاما، هي أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقها والتي تعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياتها وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناتها في ظروفا صعبة بسبب الشتاء القارس والشديد البرودة والعزل القهري والقابعة حالياً في مركز تحقيق (بيتاح تكفا) والتي انضمت إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها, والأسيرة كرسوع باعتقالها تضاف إلى 29 أسيرة بينهن 7 أمهات و3 قاصرات، يعتقلهن الاحتلال في ظروف سيئة بسجن الدامون الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية.

الأسيرة المريضة :- رجاء علي كرسوع

تاريخ الميلاد:- 1974م

مكان الإقامة :- مخيم بلاطة شرق نابلس

الحالة الاجتماعية:- عزباء

تاريخ الاعتقال:- 8/2/2023م

مكان الاعتقال:- مركزتحقيق" بيتاح تكفا"

الحالة القانونية:-

التهمة الموجه إليها:- رهن التحقيق

اعتقال الأسيرة:- رجاء كرسوع

اعتقلت سلطات الاحتلال الأسيرة المُسنة والمريضة رجاء كرسوع فجر يوم أمس الأربعاء الموافق 8/2/2023م، بعد اقتحام منزلها في مخيم بلاطة شرق نابلس،وقامت بتكسير الباب الخارجي للمنزل، واقتحام غرفتها والتحقيق معها ميدانياً دون مراعاة لوضعها الصحي, بعد تفتيش وتخريب محتويات المنزل واقتياديها إلي مركز توقيف (بيتاح تكفا)

وقررت محكمة الاحتلال تمديد توقيف الأسيرة كرسوع لمدة 8 أيام، بذريعة استكمال التحقيق معها في مركز توقيف (بيتاح تكفا) حيث يمنع محاميها وعائلتها من لقائها رغم خطورة وضعها الصحي وحاجتها لمتابعة المستشفى بشكل دائم.

الحالة الصحية للأسيرة المريضة :- رجاء كرسوع

الأسيرة المريضة رجاء تعاني من إعاقة حركية ومن أمراض مزمنة ومشكلات صحية عديدة مثل ارتداد مريئي وأزمة تنفس، انحناء في العمود الفقري، وتزداد الآلام مع البرد الشديد،وهي تسير بمساعدة عكازات وقد أجرت أكثر من عملية في الأقدام وزرعت بلاتين، وتحتاج علاجا لتنشيط التنفس والرئتين وهي الآن معزولة دون علاج"وتتناول أدوية وحقن بشكل يومي ولم يسمح الاحتلال لها بأخذ ادويتها لحظة اعتقالها.

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة