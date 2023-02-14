إسبانيا تعلن رفضها قرار الاحتلال بتوسيع وشرعنة المستوطنات

وطن: أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها للإجراءات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية الإسبانية" في بيان، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 10 آلاف منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، معربةً عن قلقتها إزاء جميع الإجراءات أحادية الجانب.

وبينت أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي وفقا للقانون الدولي.

المصدر: (وفا)