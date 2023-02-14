وزير التربية والتعليم : سنمدد العام الدراسي 100%، وموضوع الحذف من منهاج طلاب التوجيهي "غير مقبول"

وطن: قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني على إضراب المعلمين المستمر : "سنمدد العام الدراسي 100%، وموضوع الحذف من منهاج التوجيهي غير مقبول".

وأكد " باننا سنجد الحلول الخلاقة التي ستطمئن المعلم بضمان حقه ، لافتا الى العودة الفورية للطلبة والمعلمين

وأضاف: "طبيعة عمل المعلم ارتفعت من 50% إلى 80% مع الـ15% التي يطالبون بها، وسُمح لهم بالارتقاء الوظيفي بالدرجات، وتم حل موضوع المعلمين الجدد واحتساب العلاوات والدرجات والتقاعد، ووضعنا نظام لما يسمى مهننة التعليم، الذي ينقل المعلم من موظف عادي إلى مكانة مميزة لانه يصبح لديه مهنة معلم وياخد امتيازات وعلاوات مختلف عن موظف خدمة مدنية".

وتابع: "عندما توقع الحكومة اتفاقاً تلتزم به، والاتفاق الأخير نص على منح جميع المعلمين 15% زيادة طبيعة العمل ، في حال توفر الأموال فقط".

وقال: "ان موضوع الرواتب جاء نتيجة ازمة مالية غير طبيعية تمر بها البلد ، موضحا بعدم تزوير المناهج وتغيير الرواية الفلسطينية مقابل المال".

واوضح بانه يوجد العديد من المدارس تداوم بشكل الكامل دون تشويش ولا إضراب".