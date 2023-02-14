"هيئة الأسرى" توضح الحالة الصحية للأسيرين علاء وحسن عوضات

وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة أن الأسيرين الجريحين علاء عوضات وحسن عوضات في مستشفى "هداسا عين كارم" ما زالوا بحاجة لرعاية صحية حثيثة لمتابعة حالتهما الصحية بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال .

وقال عجوة الذي قام بزيارة للجريحين في المستشفى ان الاسير حسن عوضات يقبع في قسم العظام ووضعه مستقر بعد إجراء عملية جراحية له ، حيث تم وضع بلاتين في قدميه علما أنه قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في قدمية وكتفه .

وبخصوص حالة الاسير علاء عوضات، أفاد عجوة أنه موجود في قسم العناية المكثفة في المستشفى ووضعه الصحي خطير حيث ما زال تحت أجهزة التخدير والتنفس .

و من المقرر ان تعقد يوم الخميس جلسة تمديد توقيف للاسيرين عوضات في المحكمة العسكرية في "عوفر" وبدون حضور الاسيرين بسبب حالتهما الصحية.