نحو 40 ألف قتيل إثر الزلزال في تركيا وسورية

وطن: تجاوز عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسورية 39 ألفا و992 قتيلا، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين من جراء الزلزال في تركيا وسورية إلى 100. كما دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر "باب السلامة" الحدوديّ.

ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 35 ألفا و418، ووصل إلى ما لا يقلّ عن 4574 قتيلا في سورية؛ لتلامس بذلك حصيلة القتلى الإجمالية، وغير النهائية في البلدين، 40 ألف قتيل.

وجاء إعلان ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا، خلال كلمة ألقاها الرئيس رجب طيب إردوغان، وقال خلالها إن "الزلزال ضرب مساحة 500 كيلومتر مربع في 10 ولايات يقطنها نحو 13.5 مليون شخص"، مشيرا إلى أنه "كان كارثة طبيعية استثنائية ويعادل قوة مئات القنابل النووية".

وأفاد إردوغان بارتفاع "حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 35418 قتيلا و105505 مصابين"، مشيرا إلى أن "13 ألفا و208 جرحى جراء الزلزال يتلقون العلاج بالمستشفيات".

وقال إردوغان إن "أكثر من 2.2 مليون شخص غادروا المناطق المتضررة من الزلزال". مضيفا: "سننقل الأطفال من الأماكن المتضررة إلى مدارس في الولايات المجاورة... سنباشر خلال أشهر وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيدا عن خطوط صدع الزلازل".