الاحتلال يفرض مخالفة 300 ألف شيكل على محل تجاري في جبل المكبر

وطن: فرضت وزارة داخلية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخالفة بناء على المقدسي عدي صري بقيمة 300 ألف شيكل على محله في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقال عدي صري، إنه تفاجأ عند استدعاء شرطة مركز " عوز" له للمثول أمامها بتسليمه مخالفة البناء بقيمة 300 ألف شيكل من وزارة داخلية الاحتلال، وأمهلته شهرين لتسديدها.

وأضاف أن الشرطي الإسرائيلي أبلغه أنه ملزم بدفع قيمة مخالفة البناء في حال أخلى محله أو لم يخليه، ومن المتوقع هدمه في أي وقت.

وأكد شعوره بالصدمة عندما رأى قيمة مخالفة البناء، في حين أنه خسر آلاف الشواكل للحفاظ على مصدر رزقه الوحيد، ولا يحتمل وضعه الاقتصادي والمعيشي مزيدا من الدفع.

وأوضح أن محل بلاط الكراميكا مصدر الرزق الوحيد ل 15 عائلة، وتضم أشقاءه وأولادهم وعددهم نحو 70 فردا.

وبين أنه بنى محل البلاط قبل 12 عاما، وتبلغ مساحته ألفي متر مربع عبارة عن ساحة من بينها 300 متر مربع مغلق بالألومينيوم، عدا عن مساحة معرض البلاط البالغة 100 متر مربع.

وقال إنه يدفع منذ عام 2014 حتى يومنا الحالي كل سنة 15 ألف شيكل لصندوق المحكمة لحماية معرض البلاط من الهدم، عدا عن تكلفة أتعاب المحامي ما بين 20 و30 ألف شيكل.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يدفع شهريا 12 ألف شيكل مخصصات ضريبة "الأرنونا"، وألفي شيكل مخالفة بناء.

المصدر: (صفا)