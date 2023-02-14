الأسرى يوسعون دائرة العصيان غدا بانضمام سجون جديدة

وطن: قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى ستتسع يوم غد بانضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن نفحة، الذين بدأوا اليوم بتنفيذ الخطوات، استنادًا إلى الخطة التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وذلك ردًا على إعلان إدارة السّجون البدء في تطبيق الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي (بن غفير).

والسّجون التي ستنضم غدًا في الخطوات هي: (ريمون، عوفر، مجدو، جلبوع، النقب).

وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، عرقلة ما يسمى بـ"الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

يُشار إلى أنّ إدارة السّجون وفي اليوم الأول على بدء خطوات الأسرى، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن نفحة، كما أقدم أحد السّجانين خلال ما يسمى بـ"الفحص الأمني" باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير) الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب اليوم، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

يذكر أن لجنة الطوارئ أعلنت بالأمس عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.