الاتفاق على وضع برنامج شامل وموحد لإحياء الذكرى 75 للنكبة

وطن: عقدت دائرة شؤون اللاجئين ودائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية الإجتماع التحضيري الأول لإحياء الذكرى ال 75 للنكبة، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منسق القوى والفصائل الوطنية د. واصل أبو يوسف ورئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي وممثلي عن حركة فتح وممثلو القوى والفصائل الوطنية، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية.

وتم خلال الإجتماع، إطلاع الحضور على قرار الرئيس محمود عباس أبو مازن بما يخص إحياء ذكرى النكبة ال 75 في الأمم المتحدة وضرورة توحيد الجهود من أجل إيصال قضيتنا لأكبر عدد من الدول حول العالم.وأكد أبو هولي على أن إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة هذا العام هي إعتراف دولي بحقوق شعبنا.وأضاف أن حق العودة حق مقدس ولا يسقط بالتقادم وعلينا غرس مفهوم العودة لدى الأجيال الناشئة من خلال فعاليات إحياء النكبة.

وقال "إن ذكرى النكبة تأتي في ظل ظروف استثنائية يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل ما يقوم به الاحتلال من تهويد للمدينة المقدسة وحملات القتل الممنهجة والاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تصون حق شعبنا".

وأضاف أبو هولي أننا موجودين اليوم للتفكير معا نحو كيفية إحياء الذكرى 75 للنكبة، وكيف يمكن أن يتم توحيد كافة الجهود من أجل الخروج في برنامج شامل وموحد.

وأكد د. واصل أبو يوسف على أهيمة الإجتماع وأهمية إحياء ذكرى النكبة لما تمثله هذه الذكرى من اعتراف وشاهدحقيقي على حقوق شعبنا بالعودة الى ديارهم التي هجرو منها.

واضاف ان هذه الفعاليات هي صوتنا ورسالتنا الى العالم أجمع أن هذا الحق هو حق مقدس لا يمكن المساس به.

وأكد عرنكي على أهمية فتح أفق وقنوات جديدة للتواصل مع العالم، وأكد على أهمية الإستثمار في الجيل الصاعد، وتسخير كافة الإمكانيات لإيصال قضيتنا لأطفالنا والأجيال الصاعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وأضاف أن ذكرى النكبة لهذا العام يخدمها الظرف الحالي والتاريخ من خلال الإجماع الدولي على أهمية انهاء النزاعات في المناطق ذات الصراع، والعامل الثاني فهو مرور 75 عاما على ذكرى تهجيرنا من أراضينا.

وأكد الحضور على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى حجر الزاوية في المعادلة، وأن الممارسات القمعية للحكومة اليمينة المتطرفة وسياساتها من قمع وقتل واستيطان تضاف إلى سجلات النكبة الفلسطينية، وتم الإتفاق على تقديم ورقة فيها برنامج ورؤية كل مؤسسة من المؤسسات ذات العلاقة وعكس جميع الملاحظات من أجل الخروج في برنامج موحد لفعاليات إحياء الذكرى 75 للنكبة.

