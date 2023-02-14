جاهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمود العايدي في طوباس

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة طوباس اليوم الثلاثاء، الشهيد الفتى حمود العايدي (17 عاما) ، من مخيم الفارعة، الذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وصولا الى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع.

وردد المشاركون في تشييع الشهيد هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

واعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء استشهاد الفتى محمود ماجد محمد العايدي ( ١٧ عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم الفارعة.