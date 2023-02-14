مشروع "طابو" يطرح مخططاً هيكلياً جديداً في بيرزيت ويباشر أعمال تطوير الطرق

رام الله - وطن: طرح مشروع "طابو" حديثاً، وهو أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري التي تم انشاؤها وتنفيذها من قبل شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار، مخططاً هيكلياً جديداً في بيرزيت بمحافظة رام الله، وأطلق عليه اسم " علالي بيزيت".

وقامت شركة "الإتحاد" وبالتعاون والتنسيق المشترك مع بلدية بيرزيت بشق الطريق المؤدي إلى المخطط وفرد طبقة البيسكورس بطول يصل إلى 150 م تمهيداً لتطوير شبكة الطرق الداخلية في هذا المخطط.

ويتميز مخطط "علالي بيزيت" بموقعه الإستراتيجي في أجمل جبال بيرزيت، واطلالته العالية والمفتوحة تماماً على الشرق والغرب، وقربه من مراكز الخدمات العامة، حيث يبعد 3 دقائق عن وسط بيرزيت و10 دقائق عن جامعة بيرزيت، ويتكون هذا المخطط من 24 قطعة أرض، مفروزة بمساحات تتراوح بين 500 – 700 مترمربع مع سند ملكية لكل قطعة أرض مفروزة، وتعد هذه الأراضي مكاناً مثالياً للراغبين ببناء الفلل كونها مصنفة تصنيفاً خاصاً بالفلل، طابقين وروف، وفرصة استثمارية واعدة للباحثين عن استثمار مضمون للمستقبل.

وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار وأحد مؤسسي مشروع طابو الريادي: " لقد قمنا بإطلاق مخطط "علالي بيرزيت" الجديد بهدف تنويع خيارات تملك الأراضي أمام الموطن الفلسطيني عبر طرح مخططات هيكلية مميزة في مواقع ومحافظات متعددة، وتلبيةً للطلب الكبير على شراء الأراضي في بلدة بيرزيت الجميلة التي تضم جامعة بيزريت العريقة، بالإضافة إلى قربها من مدينة رام الله التي تعد مركز النشاط الاقتصادي ".

وأضاف السبعاوي قائلاً: " لقد قمنا فعلياً بشق الطريق المؤدي إلى المخطط وفرد طبقة البيسكورس لتيسيروتسهيل وصول زبائننا إلى قطع أراضيهم، وتمهيداً لتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية لهذا المخطط والتي تتضمن تطوير شبكة الطرق المعبدة والكهرباء".

عمل مشروع "طابو" الريادي منذ اطلاقه عام 2011 على طرح قطع أراضي مميزة، بمساحات متنوعة، مفروزة ومطوبة ضمن مخططات هيكلية منظمة، ورفدها بخدمات البنية التحتية في مواقع متنوعة في محافظتي رام الله وسلفيت، حيث استهدف المشروع كفرعين و قراوة بني زيد وكوبر وترمسعيا والمزرعة الغربية وأرض حوض الخانوق وبيرزيت بمحافظة رام الله، وفرخة وبروقين بمحافظة سلفيت. ووفر المشروع طرق دفع ميسرة تناسب احتياجات الفئات المختلفة من شعبنا داخل فلسطين وخارجها الراغبين في الاستثمار أو بناء البيوت والفلل المستقلة.

وبذلك ساهم مشروع "طابو" في حماية أكثر من 1,000,000 متر مربع من الأراضي في فلسطين وتيسير استثمار أكثر من 700 عائلة فلسطينية في أكثر من 1,000 قطعة أرض، وشق وتعبيد أكثر من 27,000 متراً من الطرق الداخلية ووصلها بشبكات الطرق الرئيسية، وتمديد شبكات الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض الى أراضي طابو في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله وفرخة بمحافظة سلفيت، اضافة إلى بناء 12 بيتاً مستقلاً بإطلالات جبلية خلابة.