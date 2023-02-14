ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وطن: ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1861.93 دولارًا للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1870.60 دولارًا.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة؛ نظرًا لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذلك الأصل الذي لا يدر عائدًا.

وقال خبير استراتيجي، إنه إذا أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ، حتى ولو مؤقتًا، فإن الحذر بشأن التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر سلبًا على معنويات المخاطرة والذهب، بينما يُحتمل أن يجد الدولار مزيدًا من الدعم.

وأضاف أنه "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع فمن المحتمل أن يتحمل الاحتياطي الفيدرالي إبطاء رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يعني استئناف تراجع الدولار وانتعاش الذهب".

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ورجح اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5% على أساس شهري.

وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو/ تموز، مقابل النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 و4.75%.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.76 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1569.07 دولارًا.