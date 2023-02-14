الكويت تدين قرار شرعنة بؤر استيطانية

وطن: أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، التي تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

وجددت "الخارجية الكويتية"، في بيان، موقف دولة الكويت المبدئي والثابت، الرامي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته، والعمل على وقف هذا القرار الأحادي الجانب، وصولاً إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.