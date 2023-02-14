الأسرى في نفحة يشرعون بتنفيذ "العصيان" تنفيذا لخطة لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة

وطن: بدأ الأسرى في سجن نفحة، صباح الثلاثاء، أولى خطوات العصيان، احتجاجًا على قرار الوزير المتطرف (بن غفير) ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار الخطة التي أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ تنفيذها اليوم من سجن "نفحة"، على ان ينضم اليها بقية السجون، وفقًا للخطة التي أُقرت من قبل اللجنة.

وتتمثل الخطوات التي اتخذها الاسرى في سجن نفحة، بارتداء لباس "الشاباص" وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية ذات الصلة بأنظمة السّجن المفروضة على الأسرى، إضافة إلى عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني)، بحيث يخرج الأسرى للفحص والعدد.