مستوطنون يهاجمون منزل ويحطمون مركبات شرق الخليل

وطن: هاجم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزل فلسطيني شرق مدينة الخليل وحطموا مركبات وخطوا شعارات عنصرية عليها.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني "كريات أربع"، اقتحموا منزل المواطن تيسير جابر فجر اليوم في منطقة واد المزين شرق الخليل وحطموا زجاج مركبتين وأعطبوا إطاراتها وخطوا شعارات عنصرية، ورسموا شعار نجمة داوود على إحدى المركبات.

وأضافت المصادر ذاتها إلى أن أهالي المنطقة يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، لكن هذه سابقة خطيرة تمثلت في اقتحام محيط المنزل والاعتداء على المركبات.