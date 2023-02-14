اصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة خلال التصدي لقوات الاحتلال

وطن: اصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال المخيم، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما بلغ عن إصابات إحداها خطيرة باشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في منطقة مخيم الفارعة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك عقب اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال المخيم، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم.