بلينكن يعرب عن "قلق بالغ" إزاء "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية

وطن: وجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، انتقادات لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية "شرعنة" تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّرا من أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر.

وجاء في بيان لبلينكن "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية".

وتابع "على غرار الإدارات الديموقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل إقامة دولتين بالتفاوض".

ويأتي موقف بلينكن غداة اتّخاذ حكومة الاحتلال قرارا بـ"إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات"، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.