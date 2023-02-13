زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

وطن: هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالنيران والغاز السام لمراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين فوق الزوارق الحربية الجاثمة في عرض بحر قطاع غزة، أطلقوا بشكل كثيف النيران وقنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالاً، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.