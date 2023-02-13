بن غفير يخصص 4 دقائق فقط لاستحمام الأسرى

وطن: أصدر وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الإثنين، قرارًا تخصص بموجبه 4 دقائق فقط لاستحمام كل أسير يوميًا.

وذكرت الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت" أن مصلحة السجون تستعد لتنفيذ هذا القرار بالبداية في قسمين داخل سجن نفحة في النقب، وذلك كون خطوط مياه الاستحمام منفصلة عن مياه الشرب، بينما بقية السجون فالمياه مشتركة ومن الصعب فصلها.

وطالب بن غفير مصلحة سجون الاحتلال بالبحث عن حلول لهذه المشكلة.

كما قرر بن غفير توصيل المياه الساخنة لأقسام الأسرى الفلسطينيين ساعة يومياً لكل قسم، مبرراً ذلك بإهدار الاسرى المتعمد للمياه.