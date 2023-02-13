الاحتلال يحول أسيرا من برقين إلى الاعتقال الإداري

وطن: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير شادي سامي غنيم (36 عامًا) من بلدة برقين غرب جنين، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن المعتقل شادي غنيم، هو شقيق الشهيدين نور الدين ومحمد غنيم اللذان ارتقيا في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني المنصرم برصاص الاحتلال، وهو نجل المعتقل الإداريّ سامي غنيم.

وأضاف أنّ شادي تعرض للاعتقال في السابع من شباط الجاري، وهو متزوج وأب لطفلتين، فيما اعتقل والده في السابع عشر من كانون ثاني المنصرم، وفقد نجليه وهو بالأسر.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتّى نهاية كانون الثاني المنصرم 914 معتقلا.