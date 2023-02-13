الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية حاجز شعفاط ويعتقل افراد من عائلته

وطن: دهمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مخيم شعفاط للاجئين، قضاء مدينة القدس، واقتحمت منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلباني.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت 4 أفراد من عائلة منفذ عملية الطعن قرب حاجز "شعفاط" العسكري؛ وهم: والدته ووالده واثنين من أشقاءه.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المُسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.